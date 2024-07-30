Тернополянка просила суд встановити режим окремого проживання подружжя

Нещодавно у Тернопільському міськрайонному суді розглянули таку справу і задовольнили позов молодої жінки. Остання аргументувала свою позицію так: з чоловіком не проживають разом з лютого 2024 року, однак у них є спільна дитина, якій ще немає року, що унеможливлює розірвання шлюбу. Жінка остерігалася суперечок щодо майна, потенційно набутого в зареєстрованому шлюбі. Адже, стверджувала, розлучення неминуче, бо у них з чоловіком зовсім різні погляди на життя, взаємна неприязнь. Чоловік спочатку заперечував проти позову, однак згодом погодився на умови дружини. Відтак суд встановив режим окремого проживання подружжя.

Що таке режим окремого проживання подружжя? Одним із способів захисту особистих майнових та немайнових прав подружжя в українському законодавстві є встановлення режиму окремого проживання подружжя (сепарація). Режим окремого проживання є певною альтернативою розлучення.

Рішення про розірвання шлюбу суд приймає, якщо його подальше збереження неможливе, суперечить інтересам одного з подружжя або їх дітей, а підставою для встановлення режиму окремого проживання подружжя є неможливість або небажання дружини та (або) чоловіка проживати спільно.

Режим окремого проживання спрямований на забезпечення майнових прав та прав на батьківство одного чи обох з подружжя зі збереженням прав та обов’язків, які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, які встановлені шлюбним договором.

Тобто, у разі встановлення режиму окремого проживання: майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі; дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка.

Проте режим окремого проживання не припиняє прав та обов’язків, які подружжя мали до встановлення такого режиму, наприклад, право на утримання чи право на спадкування тощо.

Відповідно до Сімейного кодексу України, режим окремого проживання встановлюється виключно судом.

Коли припиняється режим окремого проживання подружжя? Законодавством не встановлено терміну дії. Частиною другою статті 119 Сімейного кодексу України визначено, що режим окремого проживання припиняється у разі: поновлення сімейних відносин; за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя.

Проте, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відсутнє чітке визначення поняття «поновлення сімейних відносин», доцільніше припиняти режим окремого проживання подружжя шляхом звернення до суду.

Ольга КУШНЕРИК