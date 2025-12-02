02.12.2025 10:47

Тернополянам з 1 по 5 грудня слід подати показники газу

02.12.2025

Галина Кіт

Шановні споживачі! З 1 по 5 грудня – маємо змогу для подачі показів газового лічильника за листопад.  

Можна подати показник

через Telergram Chat Bot
Viber Chat Bot
через додаток «е-Тернопіль»
через сервіс eps.te.ua
особистий кабінет https://gasolina-online.com/

Крім того, показники лічильників для населення можна подавати за телефонами:

0352 52-46-95, +38 067 574 81 38, +38 067 574 81 21

А також звернутись особисто в абонентський відділ за адресою: 46008 м.Тернопіль, вул. Шептицького, 20.

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”

Теги: ПрАТ «Тернопільміськгаз»

