Тернополянам з 1 по 5 грудня слід подати показники газу

Шановні споживачі! З 1 по 5 грудня – маємо змогу для подачі показів газового лічильника за листопад.

Можна подати показник

через Telergram Chat Bot

Viber Chat Bot

через додаток «е-Тернопіль»

через сервіс eps.te.ua

особистий кабінет https://gasolina-online.com/

Крім того, показники лічильників для населення можна подавати за телефонами:

0352 52-46-95, +38 067 574 81 38, +38 067 574 81 21

А також звернутись особисто в абонентський відділ за адресою: 46008 м.Тернопіль, вул. Шептицького, 20.

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”