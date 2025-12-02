Тернополянам з 1 по 5 грудня слід подати показники газу

Шановні споживачі! З 1 по 5 грудня – маємо змогу для подачі показів газового лічильника за листопад.
через Telergram Chat Bot
Viber Chat Bot
через додаток «е-Тернопіль»
через сервіс eps.te.ua
особистий кабінет https://gasolina-online.com/
Крім того, показники лічильників для населення можна подавати за телефонами:
0352 52-46-95, +38 067 574 81 38, +38 067 574 81 21
А також звернутись особисто в абонентський відділ за адресою: 46008 м.Тернопіль, вул. Шептицького, 20.
Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”