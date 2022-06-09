Тернополяни були свідками того, як просто в черзі на заправку водіям роздавали повістки. Чи законно це і що робити, коли ви таки отримали повістку?

Насправді ж, українцям можуть вручати повістки на блокпостах, вулиці чи заправках. Законом це, як виявляється, не заборонено. При цьому, за неявку за викликом у воєнний час – штраф від 1700 до 3400 грн. Більше того, Нацполіція може затримувати військовозобов’язаних та доставляти їх до центру комплектування, повідомляють “Тернополяни”.

Та з огляду на ситуацію в країні, саме слово «повістка» викликає острах у молодих людей. Не всі знають, що повістка з військкомату не означає автоматичної відправки на фронт, тому багато хто впадають в абсолютно безпідставну паніку. Тож, насамперед, потрібно розуміти, що насправді повістки бувають різні, і не всі з них є призовом на службу. Отож, які існують види повісток, хто та яким чином має їх вручати, яка відповідальність загрожує громадянину за ухилення від явки до військового комісаріату за кожним видом повістки.

На даний момент існує чотири види документів, які можна назвати загальним терміном «повістка».

1. Повістка (припис з’явитися у військкомат) з метою уточнення облікових даних військовозобов’язаного є найпоширенішою. Мета цього припису – оновити (актуалізувати) дані про призовників у військовому комісаріаті. До таких даних належать: особисті контакти, інформація про стан здоров’я призовника, склад сім’ї, місце роботи, навчання і т.д.

2. Повістка на проходження медичної комісії при військкоматі зобов’язує призовників та військовозобов’язаних пройти медичне обстеження. Як правило, разом з такою повісткою надсилається карта медичного огляду, в якій військово-медична комісія після огляду зазначить свій висновок про стан здоров’я військовозобов’язаного.

3. Повістка-призов на строкову військову службу. Саме такий вид повісток найбільше людей тривожить, бо тягне за собою кримінальну відповідальність: за неявку військовозобов’язаного до військового комісаріату у вказані терміни йому може загрожувати притягнення до відповідальності за статтею 335 Кримінального кодексу України. На відміну від реагування на вказані вище перші два документи, військовозобов’язаний має усвідомлювати, що, прийнявши повістку даного типу і не з’явившись по ній, він здійснює акт ухилення від призову, тож ризикує отримати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 2 до 5 років. Дана норма також поширюється на офіцерів запасу, які призиваються до війська.

4. Мобілізаційне розпорядження. Цей вид повістки вручається військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію і були визнані придатними до несення військової служби. Мобілізаційне розпорядження особам зазвичай вручається під час оголошення мобілізації. В документі має бути вказано, що на особу покладається обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Варто зауважити, що часто призовники та військовозобов’язані реагують на формулювання тексту повістки, а не на її зміст. Причина в тому, що єдиного бланку повісток не існує, тому в одних повістках можна зустріти формулювання «пропоную з’явитися», в інших – «Наказ», «наказую». Але треба знати, що наслідки не залежать від цих формулювань. Неявка як за прохальною формою, так і за наказовою, тягне за собою однакову адміністративну чи кримінальну відповідальність. Тому треба дивитись не на формулювання тексту, а на мету виклику до військкомату: звірка облікових даних, співбесіда, направлення на проходження медичної комісії або ж призов на строкову службу.

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.