Після обстрілів Чорткова, поліція підсилить патрулювання вулиць, про це на брифінгу повідомив Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

У воєнний час, усі громадяни що перебувають на території України повині мати з собою документи. Це може бути паспорт, посвідчення водія або документи в “дії” на смартфоні.

Додаткові наряди які будуть працювати з 18 червня, будуть включати працівників військомату, військової служби правопорядку, поліції а також тероборони. Вони працюватимуть круглодобово. Вимушено перевірятимуть осіб, як чоловіків так і жінок, щодо наявності документів з метою контрдиверсійної діяльності та виявлення осіб, переселенців, які не встали на облік в органах місцевого самоврядування та переховуються від військоматів на території області, – повідомив начальник ГУНП в Тернопільській області.

Також Олександр Богомол зазначив, що після “прильотів” по Чорткову, протягом декількох днів відбувається “відпрацювання” міста, та прилеглих територій та попросив громадян з розумінням поставитися до ситуації, особи, що не матимуть при собі документів, вимушені будуть пройти у відділок поліції для встановлення особи. У випадку якщо громадянин не зареєстрований на території області, необхідно буде надати підтвердження мети перебування.

Повний брифінг у відео.

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