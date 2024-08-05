Тернополян закликають долучитися до поповнення банку крові

У лікарнях Тернопільщини — дефіцит донорської крові 2, 3 та 4 груп з позитивним резусом. Про це повідомляє ГОЛОС з посиланням на пресслужбу організації ДонорUA.

Загалом цього тижня про нестачу донорської крові повідомили 11 міст України.

Чому така нестача?

” Донорську кров з усієї України транспортують на фронт, аби бойові медики могли швидко рятувати поранених. Запаси крові в усіх містах мають бути сформовані на випадок ворожих обстрілів, адже тоді на пошук донорів уже не буде часу.

Крові також постійно потребують пацієнти, чий стан не пов’язаний із війною: люди з онкологічними та іншими тяжкими захворюваннями, породіллі, пацієнти під час термінових або планових операцій.

Тому не слід чекати особливої нагоди, аби здати кров — робіть це тоді, коли маєте можливість. Ваш внесок ніколи не буде зайвим”, — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня у Тернополі особливо потрібні донори крові таких груп: 2+,3+, 4+

ДонорUA закликає реєструватися у особистому кабінеті донора

Реєструйтеся та рятуйте життя — кожна донація дарує надію трьом пацієнтам. В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

“Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе”, – йдеться в повідомленні.