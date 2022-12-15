Тернопільським школярам збільшили зимові канікули

Традиційно зимові канікули в українських школярів тривали два тижні. Міністерство освіти ще раніше визначило рекомендовані дати зимових шкільних канікул у 2022-2023 навчальному році з 26 грудня 2022 р. по 8 січня 2023 року.

Але цієї зими на їхню тривалість вплинуть відразу кілька факторів: безпека в регіоні, ситуація з теплом та відключенням електроенергії. Крім того, терміни канікул залежать від того, чи школярі відпочивали восени.

Як розповіла директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома, в області шкільні канікули розпочнуться з 19 грудня, загалом установи середньої освіти можуть самостійно регулювати, коли канікули розпочнуться та закінчаться. В деяких громадах вони триватимуть довше.

На це, зокрема, вплинуло те, що у багатьох закладах відмовилися від осінніх канікул і доєднали їх до зимових, а 160 ЗЗСО із 621 (15 із 55 територіальних громад області) перебували на осінніх канікулах.

У школах Тернополя зимові канікули розпочнуться з 19 грудня і триватимуть по 15 січня 2023 року. Для того, аби збільшити тривалість канікул, учні тернопільських шкіл у вересні та жовтні навчалися по суботах.

Цього навчального року навчання у дітей триватиме з 1 вересня по 30 червня. У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що дати канікул можуть зміщуватися, але важливо, аби їхня тривалість не перевищувала 30 днів. Влітку діти мають відпочивати не менше двох місяців. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи.