Тернопільський спортсмен здобув “срібло” на чемпіонаті Європи

Тернополянин Чебанов Олександр здобув «срібло» на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу JJIF.

4 – 7 квітня у місті Пітешт (Румунія) відбувся чемпіонат Європи з джиу-джитсу JJIF серед дітей та молоді. У чемпіонаті взяли участь понад 1450 учасників з 28 країн.

Тернополянин, вихованець Української академії єдиноборств, Чебанов Олександр завоював срібну медаль, у категорії – 52 кг серед спортсменів до 16 років. Наш спортсмен здобув чотири перемоги, три з яких достроково та поступився лише у фіналі.

Збірна України посіла ІІІ загальнокомандне місце, а у розділі Не-ваза (боротьба) збірна України посіла – І та ІІІ місце.

Вітаємо Олександра та його тренера Мирошниченка Богдана з вдалим виступом на міжнародній арені, бажаємо нових перемог.