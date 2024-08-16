Тернопільський рятувальник Михайло Шаблій здобув срібло на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу.

Збірна України з пауерліфтингу гідно представила нашу державу на Чемпіонаті Європи з екіпірувального жиму лежачи, що проходив з 9 по 11 серпня у Стамбулі, Туреччина. Медалі виборювали спортсмени з майже 30 країн.

Серед учасників був і представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій – тернопільський пожежний-рятувальник Михайло Шаблій. Досвідчений майстер спорту, неодноразовий чемпіон України та бронзовий призер Чемпіонату Європи 2023 року, він знову продемонстрував високу майстерність.

У змаганнях з екіпірувального жиму лежачи у ваговій категорії до 66 кг Михайло здобув срібну медаль і посів друге місце серед чоловіків, піднявши 185 кг. Про це повідомили в управлінні ДСНС Тернопільської області.

У командному заліку збірна України також здобула почесне друге місце, обійшовши чимало сильних команд з інших країн. Цей успіх став можливим завдяки наполегливій праці та відданості кожного учасника.

“Вітаємо Михайла Шаблія та всю українську збірну з блискучими результатами! Бажаємо подальших успіхів і нових перемог на міжнародних змаганнях!”, – ідеться у повідомленні ДСНС.