Гурт Kalush Orchestra 15 травня посів перше місце в пісенному конкурсі «Євробачення-2022», який проходив у Турині.

Після перемоги у Євробаченні, «Стефанія» стала всесвітньо популярним хітом, її вирішили переспівати й жителі нашого міста. Пропонуємо вашій увазі кавер у виконанні наших земляків RED SIDE.

Музиканти цієї популярної тернопільської групи додали до пісні Kalush Orchestra електрогітару й барабани, зробивши її більш зухвалою та драйвовою.

Кліп до своєї рок-версії «Стефанії» учасники RED SIDE знімали у Тернопільському академічному обласний драмтеатрі імені Т. Г. Шевченка.

Калуш, ти мужик! Дякуємо за твою позицію! Те, що було сказане зі сцени попри заборону, вже є перемогою! Save Azovstal, save Mariupol, save Ukraine! – в описі на YouTube написали виконавці.

Продюсером виступив Богдан Бутковський, режисером Олександр Онукевич, знімала команда ТО КП “Кінодністер”.