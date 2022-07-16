«Для мене це перший в житті досвід транспортування донорського органу, – розповідає старший сержант. – Хвилювання було таке, що словами не передати. Здавалося, звична справа – їхати за кермом автомобіля, але думка, що і від тебе, до певної міри, залежить порятунок людського життя – відчуття, якого не описати. Це потрібно було зробити у найкоротші терміни. Як пояснили мені лікарі, було лише три години, аби встигнути зробити все необхідне і тим самим дати шанс людині на життя».