21.11.2022 16:23

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Поліцейський з Тернопільщини освідчився своїй коханій, яку зустрів на Харківщині

21.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Цікаво, Історії з життя

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Почуття долають усі перешкоди. Навіть, коли на кожному кроці чигає небезпека – знайдеться місце коханню.

Скільки публічних і непублічних історій освідчень, одружень, народжень дітей ми спостерігали у час війни. І кожна з них – особлива.

Особлива подія трапилася 19 листопада на Харківщині – поліцейський сектору реагування патрульної поліції Збаразького відділу Сергій Догон освідчився Анастасії Величко, з якою познайомився на Харківщині під час несення служби. Дівчина теж служить в поліції – в одному з відділів Харківського Головного управління.

До слова, Анастасія – з родини поліцейських. Її дідусь служив в органах внутрішніх справ, а батько – майор поліції. Майбутнього зятя родичі дівчини прийняли добре.

Сергій ретельно готувався до освідчення. Його колеги розповідають, що хлопець напередодні подався до Харкова, аби вибрати гарну каблучку та розкішний букет квітів для Анастасії. Оскільки така важлива подія в житті хлопця відбувалася далеко від дому, то підтримати попросив побратимів.

На прохання стати його дружиною, Анастасія відповіла: «Так». Молоді люди кажуть, що з весіллям довго не чекатимуть і вірять, що святкуватимуть його вже в мирній Україні.

Автор: Ірина Нова

Мітки: поліція, новини Тернопільщини, суспільство, події, кохання, історії з життя

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