Тернопільський перинатальний центр подякував компанії «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» за допомогу в благоустрої території

Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» висловив щиру подяку колективу ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» за благодійну допомогу у впорядкуванні території закладу.

Як зазначили в адміністрації центру, завдяки професіоналізму та небайдужості працівників компанії, територія набула нового, охайного вигляду, що стало приємною зміною як для пацієнтів, так і для персоналу.

«Ваш професіоналізм, самовідданість та небайдужість стали важливим внеском у створення комфортного та безпечного середовища для пацієнтів. Щиро дякуємо за підтримку, співпрацю та вагомий внесок у спільну справу!» — йдеться у повідомленні медзакладу.

У перинатальному центрі побажали колективу «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» міцного здоров’я, нових професійних здобутків та добробуту.