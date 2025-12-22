Тернопільський перинатальний центр «Мати і дитина» представив Україну на міжнародному акушерському конгресі в Бразилії

З 4 по 6 грудня у місті Сан-Паулу відбувся 10-й Міжнародний конгрес BIRTH – одна з найавторитетніших світових подій у сфері сучасного акушерства та перинатальної медицини.

До міжнародної професійної спільноти долучилися і представники Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина». У роботі конгресу взяли участь генеральний директор закладу Віктор Овчарук, в.о. медичного директора, завідувачка пологового відділення з індивідуальними пологовими залами та сімейними палатами Тетяна Небесьо, а також лікар акушер-гінеколог Олена Луць.

Конгрес об’єднав провідних фахівців з усього світу. Його президентами-засновниками є професор Джан Карло Ді Ренцо – міжнародно визнаний експерт у галузі медицини матері та плода, а також Роберто Ромеро – науковий директор з перинатальної медицини NIH. Загалом у заході взяли участь понад 50 експертів міжнародного рівня.

Під час конгресу обговорювалися ключові виклики сучасного акушерства, зокрема новітні методи вагінального ведення пологів, сучасні підходи до кесаревого розтину, профілактика та лікування післяпологових кровотеч, ведення багатоплідної і передчасної вагітності. Окрему увагу приділили впливу ожиріння, діабету, харчування та способу життя на перебіг вагітності, а також використанню штучного інтелекту й ультразвукової діагностики для підвищення безпеки матері та дитини.

У Тернопільському перинатальному центрі зазначають, що участь у міжнародних конгресах дає змогу постійно оновлювати знання відповідно до світових стандартів, впроваджувати доказові підходи в щоденну практику та підвищувати рівень безпеки й якості перинатальної допомоги.

Медики наголошують, що отриманий міжнародний досвід буде використано у роботі закладу, аби кожна жінка в Тернополі та області могла розраховувати на сучасну, якісну та безпечну допомогу під час вагітності й пологів.

Звертайтеся. Реєстратура: +38 (097) 081 94 01. Адміністрація: +38 (0352) 526 690. Адреса: вул. Замкова, 10, м. Тернопіль. E-mail: tmkpb2020@gmail.com. Сторінка у ФБ – https://www.facebook.com/TRCPCMotherandchild?locale=uk_UA. Сайт – https://mid.te.ua/. Керівник закладу – к.м.н. Віктор Овчарук.

Довідково. Комунальний заклад Тернопільської облради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» – заклад охорони здоров’я ІІІ-го рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних перинатальних технологій. Центр «Мати і дитина» було створено 1 січня 2008 року згідно рішення Тернопільської обласної ради №217 від 13.07.2007 р. шляхом реорганізації Тернопільського міського комунального пологового будинку.