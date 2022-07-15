14 липня у актовій залі музею відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Благодійний фонд “Рокада” та Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм.

Мета документа – налагодження спільної роботи у питаннях інтегрування та соціалізації внутрішньо переміщених осіб, а також залучення їх до надбань національної культурної спадщини. На зустрічі запланували та узгодили основні напрями спільних дій із ВПО: проведення інтерактивних екскурсій, тематичних уроків, майстер-класів, театралізованих дійств, квестів,круглих столів, лекцій з демонстрацією фондових матеріалів та інші публічні заходи.

Плануємо разом реалізувати багато спільних пізнавальних проектів, головним критерієм яких є – формувати справжніх патріотів ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ, органічно поєднуючи історичні факти, літературні надбання, аналізуючи, дискутуючи, розповідаючи ненав’язливо і з любов’ю.

“Віримо, що розповіді про Тернопільщину, наше місто, людей, історію допоможуть зрозуміти, що є не лише горе, через яке вони тут опинилися, але і щастя, що вони у цьому прекрасному краї, полюбити його усім серцем та зрозуміти, що Україна – єдина”, – сказала менеджерка проекту Наталія Хібінова.

Пізнавальні заходи будуть відбуватися як у стінах музею, так і за його межами (на території різних ОТГ).

Проект реалізується за підтримки Агенства ООН у справах біженців. Переконані, що наша співпраця буде ефективною, взаємовигідною та продуктивною.