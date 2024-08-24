Тернопільський національний педуніверситет імені Володимира Гнатюка вітає із Днем незалежності

Шановна університетська спільното Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка!

Щиро вітаємо вас із 33-ю річницею Незалежності України!

Цей день нагадує нам про те, якою дорогою ціною наш народ здобув право на життя на своїй землі. Незалежність – це не лише юридичний статус, а й моральна відповідальність кожного з нас перед майбутніми поколіннями. Ми продовжуємо боротися за свою свободу, за можливість жити в мирі, творити, навчатися та працювати в рідній країні. І в цій боротьбі нас надихає сила духу Захисників, багато з яких є вихідцями з нашого університету.

Відчуваємо глибоку вдячність до тих, хто сьогодні боронить нашу незалежність на фронті. Також дякуємо тим, хто невтомно працює в тилу, зокрема у Волонтерському центрі при університеті, а також нашим науковцям, які підносять ім’я України на нові рівні у світі. Усі ви – об’єднані спільною позицією, метою і вірою, яка є основою нашої роботи. Ваша праця – це не лише вклад у майбутнє нашої держави, але й свідчення єдності та спільної відповідальності за її відбудову та процвітання.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, незламної віри у Перемогу, миру та добробуту. Нехай цей день пробуджує нові мрії і високі цілі заради України!

Слава Україні! Героям слава!

Ректорат ТНПУ