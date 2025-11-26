Тернопільський національний педагогічний університет запрошує на День відкритих дверей

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка щиро запрошує на День відкритих дверей, який відбудеться 29 листопада об 11.00 год. на базі Університету.

На Вас чекає:

зустріч з ректором університету та деканами факультетів;

презентація освітніх програм і переваг здобуття освіти в ТНПУ;

знайомство з викладачами та студентами ТНПУ;

інформація про умови вступу, особливості НМТ та подання документів;

огляд аудиторій, лабораторій, мистецьких і наукових просторів;

можливість поставити запитання й отримати вичерпні відповіді щодо освіти та студентського життя.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – це університет із багаторічними традиціями, сучасною матеріальною базою, високопрофесійним колективом і широкими можливостями для розвитку талантів, наукових і творчих ініціатив.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2. Контакти приймальної комісії: Тел. (098) 416-65-93, Тел. (0352) 53-39-58. E-mail: pk@tnpu.edu.ua