Тернопільський національний педагогічний університет запрошує на День відкритих дверей

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка щиро запрошує на День відкритих дверей, який відбудеться 29 листопада об 11.00 год. на базі Університету.
На Вас чекає:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – це університет із багаторічними традиціями, сучасною матеріальною базою, високопрофесійним колективом і широкими можливостями для розвитку талантів, наукових і творчих ініціатив.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2. Контакти приймальної комісії: Тел. (098) 416-65-93, Тел. (0352) 53-39-58. E-mail: pk@tnpu.edu.ua
“Ми відкриті для кожного, хто прагне стати частиною спільноти ТНПУ! Чекаємо на Вас! Разом формуємо майбутнє української освіти”, – повідомляють в університеті.