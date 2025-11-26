26.11.2025 13:30

Тернопільський національний педагогічний університет запрошує на День відкритих дверей

26.11.2025

Галина Кіт

73

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка щиро запрошує на День відкритих дверей, який відбудеться 29 листопада об 11.00 год. на базі Університету.

На Вас чекає:

  • зустріч з ректором університету та деканами факультетів;
  • презентація освітніх програм і переваг здобуття освіти в ТНПУ;
  • знайомство з викладачами та студентами ТНПУ;
  • інформація про умови вступу, особливості НМТ та подання документів;
  • огляд аудиторій, лабораторій, мистецьких і наукових просторів;
  • можливість поставити запитання й отримати вичерпні відповіді щодо освіти та студентського життя.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – це університет із багаторічними традиціями, сучасною матеріальною базою, високопрофесійним колективом і широкими можливостями для розвитку талантів, наукових і творчих ініціатив.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2. Контакти приймальної комісії: Тел. (098) 416-65-93, Тел. (0352) 53-39-58. E-mail: pk@tnpu.edu.ua

“Ми відкриті для кожного, хто прагне стати частиною спільноти ТНПУ! Чекаємо на Вас! Разом формуємо майбутнє української освіти”, – повідомляють в університеті.

 

