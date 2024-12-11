11.12.2024 12:23

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Тернопільський літератор Олександр Вільчинський зустрівся із волинськими студентами та викладачами

11.12.2024

Галина Кіт

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Теми, Події, Тернопільщина, Культура, Новини

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У стінах Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка днями відбулася тепла та натхненна зустріч із письменником, журналістом та виклалачем Олександром Вільчинським.

Студенти-полоністи та викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки, які приїхали в межах програми внутрішньої академічної мобільності, мали нагоду поспілкуватися з автором у неформальній атмосфері.

Олександр Вільчинський поділився роздумами про творчість, життя та вплив випадкових подій на людську долю. Зокрема, він розповів про свої книжки, процес створення ідей, а також підкреслив, що навіть найскладніші ситуації можуть привести до позитивних змін.

Модераторкою зустрічі стала декан факультету філології і журналістики Галина Бачинська, яка створила теплу атмосферу для відвертого діалогу. Учасники отримали змогу поставити запитання, дізнатися більше про творчий шлях письменника та поділитися власними думками.

Теги: Олександр Вільчинський, зустріч зі студентами

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