Першочергово отримати допомогу зможуть найвразливіші категорії та найбільш потребуючі підтримки.
Тернопільський «Карітас» долучається до всеукраїнського проєкту від «Карітас» Україна #emergency_appeal.
Про це організація повідомила у своєму Телеграм-каналі.
У зв’язку з цим «Карітас» відкриває реєстрацію на грошові виплати для компенсації оренди житла внутршіньо переміщеним особам. Проект охоплює тільки певні категорії населення, які не в змозі повноцінно «подбати» про себе.
Категорії вразливості:
- Людина з інвалідністю;
- Людина похилого віку (60+);
- Самотня мати або батько, що проживає з неповнолітніми дітьми;
- Багатодітна родина, що проживає з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- Вагітна\ годуюча мати (з дитиною до 2-х років);
- Важкохвора особа.
Для подання заявки на участь у програмі грошової підтримки, потрібно зареєструватись у гугл-формі.
Для підтвердження власного статусу вразливості потрібно обов’язково мати документи в паперовому форматі, які підтверджуть вашу приналежність до вразливої категорії.
Гугл-форма для реєстрації: Форма реєстрації бенефіціарів на отримання грошової допомоги проєкт “Екстренне реагування” “БФ Карітас Тернопіль”