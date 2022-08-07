Першочергово отримати допомогу зможуть найвразливіші категорії та найбільш потребуючі підтримки.

Тернопільський «Карітас» долучається до всеукраїнського проєкту від «Карітас» Україна #emergency_appeal.

Про це організація повідомила у своєму Телеграм-каналі.

У зв’язку з цим «Карітас» відкриває реєстрацію на грошові виплати для компенсації оренди житла внутршіньо переміщеним особам. Проект охоплює тільки певні категорії населення, які не в змозі повноцінно «подбати» про себе.

Категорії вразливості:

Людина з інвалідністю;

Людина похилого віку (60+);

Самотня мати або батько, що проживає з неповнолітніми дітьми;

Багатодітна родина, що проживає з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

Вагітна\ годуюча мати (з дитиною до 2-х років);

Важкохвора особа.

Для подання заявки на участь у програмі грошової підтримки, потрібно зареєструватись у гугл-формі.

Для підтвердження власного статусу вразливості потрібно обов’язково мати документи в паперовому форматі, які підтверджуть вашу приналежність до вразливої категорії.

Гугл-форма для реєстрації: Форма реєстрації бенефіціарів на отримання грошової допомоги проєкт “Екстренне реагування” “БФ Карітас Тернопіль”