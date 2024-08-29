Тернопільський центр переливання крові потребує донорів

У Тернопільському центрі переливання крові, під час повномасштабної війни, зросла потреба у донорській крові на передовій розповіла медична директорка Тернопільського обласного центру служби крові Ірина Горячевська.

Про це пише “Суспільне”.

За словами пані Ірини, щодня у центр приходять здати кров щонайменше 50 людей.

Тернополянка Ольга Гунда зазначила, що початку повномасштабної війни регулярно здає кров:

“Я працюю у швидкій допомозі. Сказали, що потрібна кров і ми самі пішли сюди. Хочу таким чином допомогти нашим воїнам хоч якось”.

Громадська організація “Я донор” співпрацює із центром служби крові, — розповів її керівник Олександр Хома. Він сказав, що здає кров 5 років поспіль.

“Якраз у вересні буду робити наступну свою донацію, бо поки ще не можна, два місяці не пройшло між донаціями. Відповідно, треба відновитися. На сьогодні є чимало запитів від військовослужбовців, яким потрібно переливати кров. Приймаємо усі групи крові й розуміємо, який відсоток різних груп крові загалом у населення. Чим більше поширена група — тим більше її треба. Наразі заготовляємо усю кров і відправляємо на передову за необхідністю”, — повідомив Олександр Хома.

В обласному центрі служби крові є до двох тисяч постійних донорів, розповіла медична директорка центру Ірина Горячевська. За її словами, за день приймають від 50 до 100 людей. Під час повномасштабної війни, потреби донорської крові зросли, проте і збільшилась кількість охочих її здати.

“Дуже збільшилась потреба в крові, особливо у перші дні повномасштабної війни, завдяки донорському руху ми врятували багато життів наших воїнів. Вони й зараз потребують крові. Важливо, щоб приходили донори з мінусовими групами”, — сказала Ірина Горячевська.

Вона також розповіла, що стати донором може кожен, хто досяг повноліття та кому дозволяє стан здоров’я.