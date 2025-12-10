Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин здобув перші очки для України

7 грудня у шведському Естерсунді завершився перший етап Кубка світу сезон-2025/26.

Варто зазначити, що українські біатлоністи поки зірок з неба не хапають. Тернопільський біатлоніст, капітан збірної України Дмитро Підручний, на якого мають найбільші сподівання наші вболівальники захворів. Тож єдиним досягненням українських біатлоністів стали перші здобуті очки в цьому сезоні, які 6 грудня здобувши 24-й результат у спринті приніс у скарбничку тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин – (0+1) +1:36.6. Він же наступного дня фінішував 19-м у чоловічій гонці переслідування – (0+0+0+1; +1:46,9).

Вже 12 грудня стартує 2-й етап етап Кубка світу сезон-2025/26 у Гохфільцені (Австрія). У розкладі змагань: 12. 12. 12:25. Спринт 10 км, чоловіки; 12.12. 15:15. Спринт 7,5 км, жінки; 13. 12. 13:00. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки; 13. 12. 15:15. Естафета 4х6 км, жінки; 14.12. 13:00. Естафета 4х7,5 км, чоловіки; 14. 12. 15:45. Гонка переслідування 10 км, жінки.

Порадіймо за Тарасюк

Можна й порадіти за тернопільську біатлоністку Тетяну Тарасюк, яка продемонструвала найкращий результат у складі української збірної під час другого спринту Кубка IBU, що пройшов 6 грудня в австрійському Обертілліаху.

Біатлоністка з Копичинців пройшла дистанцію без жодного промаху на обох вогневих рубежах та показала найкращий час серед українок.Вона посіла 26-те місце у підсумковому протоколі (0+0, +1:21.7), що стало її особистим рекордом на рівні Кубка IBU. Для Тарасюк це лише друга гонка в кар’єрі на цьому рівні змагань. Крім того, за швидкострільністю українка увійшла до топ-15 усіх учасниць спринту.