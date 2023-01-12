Тернопільський біатлоніст пропустить Універсіаду-2023 в американському Лейк-Плесіді

Біатлоніст з Тернопільщини Віталій Мандзин не зможе взяти участь у складі збірної України з біатлону на Універсіаді-2023 в американському Лейк-Плесіді.

Про це в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт повідомив старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, пишуть Тернополяни.

Зимові Всесвітні університетські ігри 2023 року стали для збірної України з біатлону першими за шість років. До складу національної команди на Універсіаду потрапили вісім біатлоністів: п’ять у чоловічій, три – у жіночій.

Віталій Мандзин став єдиним учасником збірної, який представляв Україну на рівні Кубка світу в сезоні 2022/23.

Крім цього біатлоніст потрапив до складу збірної України на четвертий етап Кубка світу у Поклюці, однак пропустив його через проблеми зі здоров’ям.

Вони з’явились у 19-річного Мандзина після участі у юніорській “Різдвяній гонці”, у якій спортсмен став бронзовим призером.

Проте, як повідомив старший тренер збірної України Юрай Санітра в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт, Віталій пропустить Універсіаду через пневмонію. Через хворобу Мандзин повернеться додому для лікування запалення легень.

Наразі невідомо, чи замінить хтось Віталія Мандзина у складі чоловічої збірної України на Універсіаді-2023, чи до США відправиться команда із чотирьох біатлоністів.

Всесвітні університетські ігри-2023 триватимуть з 11 до 22 січня. Змагання з біатлону триватимуть з 13 до 21 січня. Медалі розіграють у індивідуальних гонках, одиночній змішаній естафеті, спринтах, гонках переслідування та масстартах.