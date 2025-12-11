12.12.2025 00:31

Тернопільською митницею зафіксовано понад півтори тисячі відмов у митному оформленні товарів: що стало причиною?

11.12.2025

Галина Кіт

Процедура митного оформлення є невід’ємною частиною зовнішньоекономічної діяльності. Вона потребує чіткої організації та відповідальності, адже навіть незначні помилки у документах чи невиконання вимог законодавства можуть призвести до зупинки процесу, додаткових витрат і санкцій.

Щоб зменшити ризики та запобігати проблемам у майбутньому, Тернопільська митниця системно аналізує випадки відмов у митному оформленні та працює над тим, аби зробити процес більш прозорим і зручним для бізнесу.

Протягом 11 місяців 2025 року Тернопільською митницею зафіксовано                  1584 випадки відмов у митному оформленні товарів. Серед основних причин – такі:

  • прийняття митним органом рішень про коригування митної вартості товарів;
  • помилки у заповненні митних декларацій (зокрема, неправильне заповнення граф, зазначення невірних реквізитів документів тощо);
  • прийняття митним органом рішення щодо класифікації товарів;
  • неподання всіх необхідних документів;
  • відсутність коштів передоплати для сплати митних платежів;
  • складання протоколів про порушення митних правил.

Наголошуємо, що бізнесу варто приділяти особливу увагу підготовці документів, правильності даних у митних деклараціях і вчасній сплаті митних платежів. У свою чергу Тернопільська митниця продовжує вдосконалювати роботу задля спрощення митних процедур і формування комфортних умов для розвитку підприємництва регіону.

Теги: Тернопільська митниця, відмова у митному оформленні товарів

