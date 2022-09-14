Тернопільський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід податківцю Сергію Бабію, якого підозрюють в отриманні хабара.

Колегія суддів не задовольнила апеляційну скаргу, яку подали прокурори, повідомляє Суспільне. Вони просили застосувати до Сергія Бабія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, – каже прокурор Богдан Ясеник.

“Суд повинен врахувати обставини, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, частина друга 345-ої статті – є не тяжкий злочин, але враховуючи обставини, за яких було вчинено, тобто одразу після прийняття рішення про затримання у тяжкому корупційному злочині, підозрюваний, замість того, щоб виконати законні вимоги оперативних працівників, втікає і при цьому заподіює тілесні ушкодження. Зважаючи на ці обставини, вважаємо, що суд прийшов до невірного переконання про можливість визначення застави у цьому випадку”.

Адвокат Сергія Бабія Юрій Демкович апеляційну скаргу прокоментував так:

“Ми не визнаємо апеляційної сторони саме з цих мотивів, які в ній зазначено. Оскільки саме необхідність взяття під варту – процесуальне керівництво вказане, що злочин пов’язаний із насильством, фізичним насильством щодо працівника правоохоронного органу. При обранні міри запобіжного заходу суд відповідно до статтей 194, 195, повинен встановити обґрунтованість підозри”.

Суддя Ірина Лекан зачитала рішення:

“Апеляційну скаргу начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури Царя залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 1 вересня 2022 року щодо підозрюваного Бабія – без змін. Ухвала остаточна. Оскарженню не підлягає”.

Нагадаємо, запобіжний захід податківцю обрали у Тернопільському міськрайонному суді 1 вересня. Йому визначили заставу в розмірі мільйон 40 тисяч гривень. Підозрюваний вніс її і вийшов з-під варти.

Сергія Бабія підозрюють в тому, що він вимагав у місцевого підприємця 5 тисяч доларів, за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. ДБР затримало чоловіка після того, як він отримав гроші. Сергію Бабію загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Також 9 вересня Суспільному стало відомо, що заступник начальника податкової служби Тернопільщини Сергій Бабій звільнився з посади. Це підтвердила речниця обласного управління податкової служби Наталія Сорока. За її словами, він звільнився за власним бажанням 1 вересня.