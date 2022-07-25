«Допомога армії від Тернополя» доставлена нашим захисникам. Цього разу поїздка була довгою та складною, наші волонтери потрапили під обстріли. Та все ж доставили нашим захисникам більше півсотні посилок від рідних, а також військове обладнання, квадрокоптери, генератори, тактичне взуття, які ми довантажили зі складу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Тернополя Сергій Надал.

Дякую усім, хто допомагає нашим військовим! Дякую водіям, які ризикуючи, доставлять допомогу на фронт. Про дати наступної поїздки та напрямки повідомимо згодом, – йдеться в повідомленні.