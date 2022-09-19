Медикаменти й речі першої необхідності вже прибули у Балаклію. Українську Балаклію!

За сприяння волонтерських штабів Тернопільського національного медичного університету, «АРС-Кераміки» й підтримки голови Тернопільської обласної ради їх зібрали у Файному й відправили на Харківщину.

«Робимо все можливе, щоб Захисники України відчували надійну та оперативну підтримку тилу, – констатував свободівець Михайло Головко. – Медикмаенти й речі першої необхідності зараз дуже потрібні нашим побратимам, які відбивають московську нечисть на харківському напрямку. Кожен їхній крок наближає нашу Перемогу. Дякую волонтерським штабам Тернопільського національного медичного університету й «АРС-Кераміки». Разом – до мети!»