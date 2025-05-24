Тернопільські військові провели урок патріотичного виховання у Галицькому фаховому коледжі

Військовослужбовці бригади завітали до Галицького фахового коледжу у Тернополі, де провели урок патріотичного виховання для учнівської молоді. Захід, присвячений Дню Героїв, відбувся на запрошення адміністрації навчального закладу у співпраці з командуванням військової частини. Метою зустрічі було ознайомити студентів із особливостями служби в Збройних силах України та на практиці показати, що означає бути захисником держави.

Інтерактивні локації для молоді

Під час уроку військові організували інтерактивні локації, які дозволили молоді не лише дізнатися про армійське життя, а й відчути відповідальність, що супроводжує службу. Студенти мали змогу ознайомитися з тактичною медициною, де вони пройшли три рівні підготовки: від базової допомоги до дій у критичних ситуаціях. Також учні спробували свої сили у збиранні та розбиранні автомата, що допомогло їм усвідомити вагу відповідальності, пов’язаної зі зброєю.

Дрони та патріотизм

Особливу увагу привернула демонстрація симуляторів дронів, за допомогою яких військові показали, як безпілотники використовуються на фронті для розвідки та коригування вогню. Ці заняття викликали неабиякий інтерес серед молоді, адже сучасні технології відіграють ключову роль у захисті країни.

Захід став не лише пізнавальним, а й надихаючим, адже студенти побачили реальних захисників, які ділилися своїм досвідом і вірою в майбутнє України.Студенти щиро подякували військовослужбовцям за змістовну зустріч і відкритість. Багато хто висловив бажання частіше брати участь у подібних заходах, адже вони допомагають глибше зрозуміти важливість оборони країни. Такі ініціативи не лише зміцнюють патріотичний дух молоді, а й сприяють формуванню свідомого ставлення до захисту Батьківщини.

Джерело: 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ