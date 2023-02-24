Тернопільські ТОРівці виявили ймовірних “закладників”

Вчора, 23 лютого, у Тернополі патрулюючи вулицею Лозовецькою, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили двох підозрілих чоловіків, які, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху та прискорили ходу в протилежну від патрульних сторону.

Інспектори швидко зупинили громадянина. Під час спілкування з ТОРівцями, чоловіки зізналися, що мали з собою наркотичні речовини, які хотіли розкласти на вулицях міста.

Провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили в чоловіків 16 згортків та один поліетиленовий пакет з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною. Громадяни розповіли, що вже розмістили 4 “закладки”, які охоронці порядку в подальшому виявили та вилучили.

ТОРівці викликали на місце слідчо-оперативну групу та працівників управління по боротьбі з наркозлочинами для подальшого з’ясування обставин цієї події.