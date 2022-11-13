Тернопільські студенти наквасили капусти та спекли печива для наших захисників (фото)

Студенти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя напекли печива та наквасили капусти для наших захисників.
Про це повідомили на сторінці університету у фейсбуці.
У цей непростий час для рідної неньки України та нашого народу, студенти спеціальності «Харчові технології» Кафедри харчової біотехнології і хімії ТНТУ, факультету інженерії машин, споруд та технологій вирішили застосували отримані знання і навички на практиці, та зробити свій, хоч і маленький, але вклад, у нашу спільну перемогу, – йдеться у повідомленні.
Студентам запропонували стати на декілька днів волонтерами, а вони погодились без роздумів.
Результати спільної роботи не змусили себе чекати, – діляться в університеті. – Квашена капуста для зміцнення імунітету, та печиво для підняття бойового духу та настрою наших військових. Від імені студентів та викладачів, перш за все, найбільша подяка ЗСУ, які дають нам можливість жити і працювати.