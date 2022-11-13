13.11.2022 23:21

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Тернопільські студенти наквасили капусти та спекли печива для наших захисників (фото)

13.11.2022

Роман Васильович

221

Тернопільщина, Суспільство, Війна з рф

Поширити:

Студенти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя напекли печива та наквасили капусти для наших захисників.

Про це повідомили на сторінці університету у фейсбуці.

У цей непростий час для рідної неньки  України та нашого народу, студенти спеціальності «Харчові технології» Кафедри харчової біотехнології і хімії ТНТУ, факультету інженерії машин, споруд та технологій вирішили застосували отримані знання і навички на практиці, та зробити свій, хоч і маленький, але вклад, у нашу спільну перемогу, – йдеться у повідомленні.

Студентам запропонували стати на декілька днів волонтерами, а вони погодились без роздумів.

Результати спільної роботи не змусили себе чекати, – діляться в університеті. – Квашена капуста для зміцнення імунітету, та печиво для підняття бойового духу та настрою наших військових. Від імені студентів та викладачів, перш за все, найбільша подяка ЗСУ, які дають нам можливість жити і працювати.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Волонтерство, допомога ЗСУ, тернопільські студенти, коледж ТНТУ

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах