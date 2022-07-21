Студенти-історики у Тернополі сплели майже 800 маскувальних сіток. Про це повідомив доцент історичного факультету Володимир Кіцак. Їхня загальна площа сягає 24 тисячі квадратних метрів.

Долучаються до плетіння сіток тернополяни, а також переселенці з південно-східних областей. У студентки Лізи воює батько. Відтак дівчина вирішила плести сітки для його бригади.

«Батько каже, що ці сітки дуже потрібні на війні. Вони маскують наших захисників. Їх треба багато, тому вирішила плести. Приходять також мої друзі та рідні».

На історичному факультеті педагогічного університету плетуть маскувальні сітки від початку російсько-української війни, але найактивніше – після повномасштабного вторгнення Росії, – каже Володимир Кіцак.

«Історичний факультет плете відколи почалася війна. Зараз долучається багато інших людей. Тож робота йде швидко. Від початку російсько-української війни студенти сплели майже 800 маскувальних сіток, їхня загальна площа – 24 тис. квадратних метрів».

Долучитися до плетіння маскувальних сіток можуть всі охочі.