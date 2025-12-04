Тернопільські спортсмени гідно виступили на XXV Літніх Дефлімпійських іграх у Токіо

З 15 по 26 листопада 2025 року в Токіо проходили 25-ті Літні Дефлімпійські ігри. Україну на змаганнях представляли вихованці тернопільського спорту

У плаванні Ілля Султанов став чемпіоном на 50 м батерфляєм зі світовим рекордом 24.13 с, а Денис Наконечний здобув срібло. Загалом Ілля виборов 7 медалей (4 золоті, 3 срібні), а Денис – 10 медалей (3 золоті, 7 срібних). Перші тренери спортсменів – Марина Дзюбановська та Світлана Мазур.

У дзюдо тернопільські спортсменки Марія Бала та Софія Волянюк стали чемпіонками, перемігши команди Бразилії, Туреччини та Казахстану (тренер – Віталій Гнатишин). Ще одну золоту медаль здобув волейболіст Андрій Грушка.

Українська збірна завершила Дефлімпіаду з 100 медалями (32 золоті, 39 срібних, 29 бронзових) та встановила 8 світових і 12 дефлімпійських рекордів.