Тернопільські школярі робили ангеликів для військових на честь Володимира Брославського

У Тернопільській школі №16 провели майстер-клас із виготовлення ангеликів із побажаннями для військових. Захід приурочили пам’яті викладача Тернопільського національного педагогічного університету, кандидата історичних наук Володимира Брославського .

Він брав участь у бойових діях ще з часів АТО, а після повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт добровольцем. Загинув 20 вересня 2025 року, рятуючи пораненого побратима.

Організаторкою заходу стала дружина Володимира Тетяна Брославська. Майстер-клас відбувся у класі, де навчається їх донька Софія.

Під час заняття діти разом із батьками створювали символічних ангеликів, до кожного з яких прикріплювали побажання для військових.

Окрім творчої частини, учні та батьки долучилися до збору необхідних речей для підрозділу, у якому служив Володимир Брославський. Збирали засоби особистої гігієни, грілки та продукти. Все зібране передадуть військовим на передову.