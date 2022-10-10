“Сьогодні для безпеки дітей школи працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.УВАГА! Діти, які зараз у школі, залишаються в укритті. Я прошу вчителів потурбуватися про їхню безпеку,” – йдеться у повідомленні мера Тернополя.