Сьогодні, 10 жовтня, росія масово атакувала ракетами Україну. Вибухи чули у багатьох областях, зокрема і в Тернопільській. Через це у Тернополі на 1 день запровадили дистанційне навчання у школах. Про це пише “Файне місто” з посиланням на міського голову Сергія Надала.
“Сьогодні для безпеки дітей школи працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.УВАГА! Діти, які зараз у школі, залишаються в укритті. Я прошу вчителів потурбуватися про їхню безпеку,” – йдеться у повідомленні мера Тернополя.
Також дистанційне навчання запровадили у школах Чорткова. Про це повідомили у Чортківській міській раді.