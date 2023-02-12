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Тернопільські рятувальники провели екскурсію для внутрішньо переміщених громадян

12.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

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У п’ятницю, 10 лютого, учасники розмовного клубу “Слово”, який діє на базі ЗОШ № 5 у Тернополі, завітали до музею пожежно-рятувальної справи Тернопільщини. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС.

Ці люди прибули до нашого міста з тимчасово окупованих територій України та відвідують клуб, аби вдосконалити володіння державною мовою, вивчити історію, культуру та традиції свого народу.

Рятувальники провели для гостей пізнавальну екскурсію, розповіли про історію створення та розвитку пожежно-рятувальної справи, ознайомили їх з особливостями служби, обладнанням та спорядженням яке використовують у роботі.

Особливу увагу приділили протимінній діяльності: показали і розповіли про вибухонебезпечні предмети, якими щедро всіяна територія де ведуться активні бойові дії та наголосили, що така небезпека може підстерігати й подалі від лінії фронту.

Учасники заходу подякували співробітникам Служби порятунку за цікаву розповідь, за отриману корисну та змістовну інформацію, за працю, за службу Державі та українському народові.

Теги: Тернопільська область, новини, події, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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