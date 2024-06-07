Тернопільські рятувальники працюють на Херсонщині

Рятувальники з Тернопільщини ліквідують наслідки ворожих обстрілів у Херсонській області: ліквідовують пожежі, спричинені ворожими атаками, розбирають завали, допомагають мешканцям відновити будинки, що були пошкоджені в результаті бойових дій.

Співробітники Служби порятунку щодня йдуть на допомогу людям і виконують свої службові обов‘язки в умовах війни. Вони ведуть боротьбу з жахливими наслідками обстрілів: ліквідовують пожежі, спричинені ворожими атаками, розбирають завали, допомагають мешканцям відновити будинки, що були пошкоджені в результаті бойових дій. Їхня робота пов’язана з великим ризиком, але тернопільські надзвичайники завжди готові прийти на допомогу для порятунку кожного українця – зазначають у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.