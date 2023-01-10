Тернопільські рятувальники попрощалися з колегою, котрий загинув на Харківщині (фото)

Прощались з Героєм на території аварійно-рятувального загону в Тернополі, де він служив останні 17 років. В домі печалі священнослужителі відправили панахиду. Проводжали полеглого побратима «живим коридором», з квітами та державною символікою, під гучний звук сирен автомобілів ДСНС, який того дня лунав для нього востаннє, пише За Збручем.
Тужливими переливами церковних дзвонів, різнобарв’ям вінків та живих квітів, низько схиленими прапорами в обрамленні траурних стрічок зустрічало свого відважного сина село Яруга Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Саме тут на місцевому кладовищі він знайшов свій вічний спочинок.
Сергій загинув 4 січня під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області. До останньої миті він залишався вірним присязі та самовіддано поклав своє життя на жертовний вівтар перемоги у протистоянні російській агресії. Йому було лише 42.
“Близько 25 років він віддав службі в системі МНС – ДСНС України. Учасник бойових дій. Неодноразово нагороджений за бездоганну службу та виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій… Він заслуговував на довге та щасливе життя, та доля розпорядилася інакше… Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина, без батька зростатиме донька. Осиротіли й рятувальники… На жаль, війна забирає найкращих.
Кажуть, Герої не вмирають – вони живуть, допоки про них пам’ятають. Сергій Гоцуляк житиме вічно в нашій пам’яті та наших серцях. Він назавжди залишиться світлою, щирою та доброзичливою людиною, чуйним сином, люблячим чоловіком і турботливим батьком, надійним товаришем, готовим будь-якої миті прийти на допомогу, досвідченим фахівцем-піротехніком, відданим своїй справі й справжнім патріотом України – гідним прикладом для наслідування.
Вічна пам’ять Герою!
Співчуваємо рідним і близьким загиблого, поділяємо біль непоправної втрати та низько схиляємо голови в скорботі…”, – ідеться у зверненні колег загиблого Героя.