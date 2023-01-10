Тернопільські рятувальники попрощалися з колегою, котрий загинув на Харківщині (фото)

Тернопільські рятувальники провели в останню путь Сергія Гоцуляка, підполковника служби цивільного захисту, начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Прощались з Героєм на території аварійно-рятувального загону в Тернополі, де він служив останні 17 років. В домі печалі священнослужителі відправили панахиду. Проводжали полеглого побратима «живим коридором», з квітами та державною символікою, під гучний звук сирен автомобілів ДСНС, який того дня лунав для нього востаннє, пише За Збручем.

Тужливими переливами церковних дзвонів, різнобарв’ям вінків та живих квітів, низько схиленими прапорами в обрамленні траурних стрічок зустрічало свого відважного сина село Яруга Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Саме тут на місцевому кладовищі він знайшов свій вічний спочинок.

Сергій загинув 4 січня під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області. До останньої миті він залишався вірним присязі та самовіддано поклав своє життя на жертовний вівтар перемоги у протистоянні російській агресії. Йому було лише 42.