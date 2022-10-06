Сьогодні, 6 жовтня, надзвичайники області відпрацювали алгоритм гасіння пожежі у Центральному універмазі Тернополя.

Про це повідомив голова ОВА, Володимир Труш.

“Згідно з тактичним задумом навчань, внаслідок короткого замикання електропроводки, виникла пожежа в торговому залі. За кілька хвилин після виклику за вказаною адресою прибули пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону.” – повідомив голова.

Під час тренувань для 36 рятувальників були створені умови, максимально наближені до реальних. Бійці ДСНС показали високий рівень професіоналізму у тактиці боротьби з вогнем.