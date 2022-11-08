Минулого тижня у 4-му турі волейбольного сезону чоловічої Суперліги України-Будінвест 2022–2023 тернопільський ВК «Поліція охорони ЗУНУ-Динамо» зіграв два поєдинки.

У першому матчі тернопільські баскетболісти взяли реванш у «Збірної Полтавської області ВК «Решетилівка» за поразку у першому колі.

Здобувши важку перемогу у першому сеті, у наступному «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» здобула перевагу наприкінці ігрового часу, а в заключному контролювали гру, здобувши перемогу у партії та в поєдинку.

4 листопада: «Збірна Полтавської області ВК «Решетилівка» – «Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо» – 0:3 (27:29, 21:25, 17:25).

«Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо»: Володимир Борисенко (2), Максим Турик (8), Юрiй Паласюк (11), Артур Гандзiй (17), Василь Ухман (10), Володимир Макатуха (L) – стартова шiстка; Артемiй Корнєєв (10), Назар Мамчур (0), Iван Бiлюк (0).

У другому поєдинку, на жаль, «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» вдруге поступилася ВК «Житичі-Полісся».

Вболівальники тернопільських волейболістів вірили, що після перемоги над «Збірною Полтавської області ВК «Решетилівка» тернопільські волейболісти зуміють здобути перемогу і в наступному поєдинку четвертого туру.

Поєдинок розпочався так, як і хотіли вболівальники «Поліції охорони-ЗУНУ-Динамо», – і першу партію виграли, і у першій половині другої домінували, але потім у грі тернопільських волейболістів стався збій. І як би не старався тренер тернопільських поліцейських Юрій Кравцов впливати на гру своїх підопічних, вже нічого не допомагало, як наслідок, його команда зазнала поразки у всіх наступних трьох партіях.

6 листопада: «Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо» – ВК «Житичi-Полiсся» – 1:3 (25:19, 22:25, 14:25, 15:25).

«Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо»: Артур Гандзiй (19 очок), Максим Турик (4), Юрiй Паласюк (7), Володимир Борисенко (1), Василь Ухман (9), Володимир Макатуха (L) – стартова шiстка; Артемiй Корнєєв (4), Назар Мамчур (0), Iван Бiлюк (1), Ярослав Ковальчук (3), Артем Омельченко (2), Андрiй Ухман (1).