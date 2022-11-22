Тернопільські підприємці повинні привести у відповідність рекламні вивіски до травня 2023 року

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення від 9 листопада 2022 року №1248 «Про затвердження загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок (табличок) на території Тернопільської міської територіальної громади.

Про це зазначили у Тернопільській міській раді.

У зв’язку з цим та з метою візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду у нашому місті, звертаємось до підприємців з проханням привести у відповідність вивіски (таблички) на об’єктах господарської діяльності на території Тернопільської громади до 01 травня 2023 року.

Для цього необхідно:

1.Виготовити дизайн вивіски (комп’ютерний макет та ескізи) у відповідності до вимог рішення.

2. Подати заяву із дизайном на погодження через ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 60). Послуга погодження вивіски (таблиці) є безкоштовною та надається упродовж 10 робочих днів.

3. Отримати погодження вивіски (таблички). У випадку непогодження вивіски (таблиці) – привести дизайн у відповідність до поданих зауважень та подати на погодження ще раз.

4. Виготовити та оновити вивіски (таблички).