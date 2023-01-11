Тернопільські підприємці не будуть платити за розміщення генераторів

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 січня, повідомляє За Збручем.
Направлене воно на підтримку бізнесу під час стабілізаційного відключення електроенергії та безперебійного надання послуг об’єктами сфери обслуговування.
“Прийняте рішення дозволяє суб’єктам господарювання сфери обслуговування тимчасово, до відновлення стабільного електропостачання на території ТМТГ, безоплатно розміщувати генератори як джерела резервного живлення на земельних ділянках, що перебувають у комунальній власності, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також ми рекомендували власникам земельних ділянок, які не є у комунальній власності, в тому числі ОСББ, надавати такі дозволи суб’єктам господарювання. А суб’єкти господарювання мають суворо дотримуватися правил експлуатації генераторів, як джерел резервного живлення”.