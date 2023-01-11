Тернопільські підприємці не будуть платити за розміщення генераторів

Суб’єктам господарювання сфери обслуговування у Тернополі дозволили безоплатно розміщувати генератори на земельних ділянках, які перебувають у комунальній власності.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 січня, повідомляє За Збручем.

Направлене воно на підтримку бізнесу під час стабілізаційного відключення електроенергії та безперебійного надання послуг об’єктами сфери обслуговування.