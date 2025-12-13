Тернопільські митники підтримали морських піхотинців технікою

Колектив Тернопільської митниці продовжує підтримувати українських захисників, реагуючи на їхні потреби й допомагаючи тим, хто щодня боронить країну. У відомстві наголошують, що це — обов’язок кожного, адже від спільних дій залежить безпека, життя людей і можливість розвивати Україну навіть в умовах війни.

Нещодавно митники передали одній із окремих бригад морської піхоти термінал Starlink та портативну електростанцію EcoFlow. Ця техніка дозволить військовим мати:

стабільний супутниковий зв’язок,

надійне автономне живлення для обладнання,

можливість підтримувати комунікацію в умовах інтенсивних бойових дій чи відсутності електромереж.

У митниці зазначають, що передана техніка — це лише невелика частина того, що захисники роблять для країни щодня. Військовим доводиться працювати в екстремальних умовах, тож надійний зв’язок та автономне живлення стають критично важливими елементами їхньої роботи.

Такий внесок — це не просто допомога, а символ вдячності та довіри до тих, хто стоїть на передовій.

Тернопільська митниця підкреслює, що підтримка армії має бути постійною та цілеспрямованою. Закликає не зупинятися, адже єдність дає силу, а конкретні дії — реальну підтримку військовим, яким критично потрібні технічні засоби для виконання бойових завдань.