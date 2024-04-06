Тернопільські медики отримали імпланти з Америки

До лікарень у шести регіонах України, у тому числі і в Тернопільську обласну клінічну лікарню для відділення ортопедії та травматології під керівництвом Сергія Гаріна у січні 2024 року американська фундація Romulus T Weatherman Foundation у рамках проєкту з підтримки українських поранених доставила травматологічних та ортопедичних засобів (імплантів для остеосинтезу кісток) на суму понад півтора мільйона доларів.

Ці імпланти спеціально розроблені для лікування складних травм кісток, отриманих внаслідок мінометно-артилерійських обстрілів, вибухової хвилі, підривів на мінах, авіаційних атак, руйнувань будівель.

Ця допомога дасть змогу запобігти ампутації та зберегти кінцівки тисячам пацієнтів, які після операцій зможуть відновитися і рухатися самостійно.

Минулого тижня до 6 лікарень була доправлена друга частина допомоги – акумуляторні батареї для інструментів (дрелей та пил) та витратні матеріали (кістковий цемент).

Цього обсягу поки що вистачає, аби забезпечити пацієнтів регіону на певний період часу, але явно недостатньо в масштабах України у довгостроковій перспективі, враховуючи те, що ворог щодня використовує нове озброєння, яке завдає ще більше фізичної шкоди як військовим, так і цивільним.