Надворі у розпалі осінь, яка з давніх-давен славиться своїми врожаями. Можливо, саме тому засідання обласного літературного об’єднання в останню неділю вересня було врожайним як на події, так і на книги.

Як зазвичай, засідання відкрив голова літоб’єднання Зіновія Кіпибіди інформацією про події місяця, що минає. Зокрема, він відзначив вечір пам’яті Василя Ярмуша, у рамках якого відбулася презентація поеми В. Ярмуша, написаної ним на честь Соломії Крушельницької, 150-річчя якої днями відзначав увесь цивілізований світ.

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Детально про життєвий і творчий шлях С. Крушельницької, секрет її феномену розповів професор Олег Смоляк.

Також З. Кіпибіда згадав наш альманах «Подільська толока», вісімнадцяте число якого давно готове до друку, проте, на жаль, брак коштів заважає йому побачити світ.

У доповнення переліку ювілеїв членкиня НСПУ, поетеса Василина Вовчанська згадала видатного українського гумориста Павла Глазового.

Т. в. о. голови ТОО НСПУ Валентина Семеняк проінформувала присутніх про життя і діяльність Спілки, а також анонсувала кілька майбутніх подій.

Першим свою творчість презентував письменник Володимир Дячун. Його прозова книжка «Краківські сезони камеральні» – своєрідна сповідь душі про п’ять років, прожитих в еміграції. У ній автор ділиться переживаннями від перебування на заробітчанській чужині, відчуттями своїх родинних зв’язків. Ця книга – результат спільної праці цілої родини автора. Адже вона написана під редакцією доньки, ілюстрована онукою, а на одній із світлин – маленький онучок п. Володимира.

Присутні прослухали кілька яскравих прозових уривків із цієї книжки, воєнні твори, а також прозові й поетичні рядки автора про кохання.

Сьогодні на прямому відеозв’язку із нами була Ольга Атаманчук. Вона розповіла про життя за кордоном. Перебуваючи у чужих краях, підготувала ностальгійну презентацію фотографій із довоєнними митями життя літоб’єднання, яку сьогодні нам віддалено продемонструвала. Також вона прочитала свої твори, серед яких – вірш про Тернопіль, написаний у Німеччині.

Любов Малецька презентувала свою книжку «Розповім тобі пошепки» – повість в есеях. Книжка ця символічна – пам’ять про сестру. 39 есеїв – це 39 років життя сестри (ім’я її не згадується, бо душа не має імені), а сторінками проходить тонка незрима грань між особистим і всезагальним. Як зазначила у своєму відгуку Марія Гуменюк, «душа після цієї книжки стає чистою».

Марія Назар у своїй традиційній рубриці «20 хвилин…» згадала про ще одну ювілейну дату – 150-річчя від дня народження Олега Роздольського (із с. Доброводи). До речі, біографію цього відомого вченого-етнографа вона підготувала дуже оригінально – римовано, у вигляді ліричної поеми.

Володимир Кравчук інформував про презентацію двох книг Богдана Будзана (академіка Української академії наук в галузі стратегічного менеджменту, доктора філософії в галузі технічних наук), яка відбулася у м. Збаражі.

Анастасія Триш презентувала свою поетичну збірку «Обпалені пелюстки слів». Вона стала вже дванадцятою у творчому доробку поетеси. Як завжди, присутні, затамувавши подих, насолоджувалися чудовою лірикою, тонким поетичним словом, що пронизувало до глибини душі, вимальовуючи в уяві яскраві живі картини. Як зазначила Марія Назар, «Анастасії Триш притаманна неповторність, неординарність лірики. Джерелом її творчості є обізнаність авторки у багатьох галузях мистецтва, музики».

Для мене було великою честю на прохання авторки зачитати свій акро-вірш, присвячений їй, що був опублікований у цій збірці замість післямови.

Галина Кухаришин (поетеса з м. Зборова) ознайомила нас із двома своїми поетичними збірками. Книжка «Не біймось, а биймось» стала своєрідним поетичним щоденником війни, у якому ділиться своїми почуттями, виливає свій біль і ненависть до ворога. Лірична збірка «Зацілована дощем» висвітлює душевні переживання авторки, осмислення людського буття, кохання, розлуки, зради, прощення. Крізь сторінки проходить невидима нитка пошуку життєвої мудрості та гармонії у стосунках зі світом і з собою. Низка патріотичних творів присвячені любові до рідної землі.

Поетеса Лариса Миргородська представила на загал сигнальний примірник своєї зворушливої дитячої еко-казки «Повчальні пригоди Медунчика». Ця книжка, що вже доступна до придбання в електронному вигляді і вже зовсім скоро побачить світ на папері у видавництві «Богдан», має важливе виховне значення, адже змалечку прищеплює дітям любов до природи, розвиває бажання її вивчати, досліджувати та берегти, а також розповідає про користь здорового способу життя. Презентація відбулася яскраво, у тому числі завдяки аудіозапису з фрагментом художнього читання книжки, створеному фахівцями радіостанції «Українське радіо Тернопіль НСТУ».

У «вільній» частині засідання кожен із присутніх ділився думками та читав власні твори. Зокрема, своїми почуттями і болем, що вилився у твори на військову тематику, поділилися з нами Марія Гуменюк, Володимир Бойко, Валентина Судома, Галина Навроцька, Василина Вовчанська, Галина Шулим. Духовно-патріотичний вірш-роздум зачитала Анна-Віталія Палій. А трохи оптимізму і краси своєю лірикою нам додали Ярослав Дзісяк, Володимир Присяжний, Василь Глемба.

Традиційну крапку, як завжди, поставив Богдан Вилущак своїми сентенціями (щоправда, зважаючи на 70-річний ювілей від дня народження та 10-річний ювілей творчої діяльності, крапка плавно переросла у трикрапку, але це вже зовсім інша історія…

Фото: Валентини СЕМЕНЯК