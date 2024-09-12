Тернопільські літераторки лавреатки Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска

Нещодавно у серці бойківського краю у м. Турка, підбили підсумки двадцять сьомого Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска.

Серед засновників конкурсу – Міжнародна громадська організація «Світовий конгрес бойків», Турківська міська рада, народний музей «Бойківщина» та оргкомітет, який очолює член НСПУ Василь Лило.

Конкурс щороку стає популярнішим. На оцінювання фахового журі, в складі якого були письменники, зокрема, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка Галина Пагутяк, професійні журналісти та інші, надійшли книжки авторів з різних куточків України. Загалом 33 книги. Це були нові прозові, поетичні, історико-краєзнавчі та видання мистецького спрямування.

«З кожним роком, – сказав голова оргкомітету Василь Лило, – на конкурс надсилають талановито написані прозові, поетичні твори. Тому й конкуренція висока. А це водночас не так просто було тому чи іншому автору віддати перевагу.

Приємно повідомити, що тернопільські літераторки, членкині НСПУ Раїса Обшарська (Чортків) та Василина Вовчанська (Тернопіль) відповідно здобули другу та третю премію Конкурсу. Ще приємніше додати, що обоє вже тривалий час співпрацюють з нашою газетою. А ще в житті вони є чи не найкращими подругами.

Тож щиро вітаємо лауреаток і бажаємо нових творчих звершень!