«Тернопільські ходаки» здобули призове місце на «Битві вертепів-2024»

Наше видання вже неодноразово розповідало вам, дорогі читачі, про надзвичайно талановитих дітей, які об’єдналися у знаний в області, та й за її межами гурт «Тернопільські ходаки». Художнім керівником гурту є заслужений працівник культури України, відмінник освіти України Михайло Полюга.

Юні таланти співають, танцюють, декламують вірші, грають на музичних інструментах. Вони тішать своєю творчістю публіку, а з початком війни ще й неабияк допомагають ЗСУ. Гурт разом із худкерівником їздить по всій Тернопільщині, виступає у церквах після Богослужінь і збирає кошти, які перераховує на потреби військових.

21 січня фольклорно-обрядовий гурт «Тернопільські ходаки» не лише виступив для підтримки Збройних сил України, а й взяв участь у надзвичайно цікавій та захоплюючій події – «Битві вертепів-2024». Імпреза відбувалася у місті Івано-Франківськ, організаторами виступили Університет короля Данила разом із партнерами.

«Тернопільські ходаки» здивували глядачів та суддів своїми талантами, неймовірною енергією. Юні тернополяни завоювали третє місце серед 26 колективів, які приїхали з чотирьох областей України. «Це був вражаючий виступ наших дітей! Ми й надалі братимемо активну участь у важливих подіях для розвитку та популяризації української культури. Гурт продовжує нести світло і радість у кожному своєму виступі», – зазначив Михайло Полюга.

Зоряна ДЕРКАЧ