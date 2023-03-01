Тернопільські «Ходаки» подарували радість дітям

Знаний тернопільський аматорський фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» побував у Львові.

Туди юних артистів запросили, щоб подарувати радість дітям, які приїхали з самого пекла війни, котрі відчули всі жахіття російської агресії.

«11 лютого ми виступали у навчально-реабілітаційному центрі «Мрія». Туди їздили на запрошення наших добрих друзів – агрокомпанії «Лан». Наші партнери оплатили проїзд, обід. Ми дуже вдячні їм за це. Діти надзвичайно раді, що змогли подарувати маленьким переселенцям трішки різдвяної казки», – поділився Михайло Полюга, художній керівник гурту.

Юні артисти, окрім гучної коляди, показали ще й різдвяну виставу на сучасний лад. Тернополяни вклали у дійство всю душу, щоб потішити глядачів.

«Ми писали сценарій разом із батьками. Хотів би висловити окрему подяку їм за всебічну підтримку, активну позицію. Батьки, бабусі, дідусі допомагають збирати кошти для армії, докладають чимало часу та енергії, щоб їхні діти за будь-яких обставин брали участь у виступах, розвивалися. Це дорогого варте!», – продовжив пан Полюга.

У залі панувала надзвичайно радісна атмосфера. Колядували! Всі разом, дружно, тримаючись за руки, співали «Нова радість стала».

До слова, у гурті є п’ятикласник з Донецька. Його батько зараз захищає Україну на фронті, мама працює медиком і теж співає у гурті. На прикладі цієї патріотичної сім’ї можна сказати, що нема західняків і східняків, є цілісна, непереможна, славна Україна!

Після концерту тернополяни подарували новим маленьким друзям солодкі подарунки і пообіцяли ще завітати до них вже із новим концертом.

Друзі, ми вже неодноразово писали про гурт «Ходаки». З липня місяця ці талановиті діти разом із батьками та художнім керівником Михайло Полюгою допомагають нашим військовим. Щонеділі мають по три-чотири концерти по всій області, під час яких збирають кошти на ЗСУ.

«За виручені кошти ми купували необхідне, все, що в наших силах, для 44-ї та 105-ї тернопільських бригад. Різноманітні шини, буржуйки, ще багато чого іншого, навіть цвяхи», – каже Михайло Полюга.

Зараз тернополяни збирають кошти на дрони для ЗСУ.

«Оголошуємо збір коштів на дрони DJI MAVIC 3 для бійців 5-го окремого штурмового полку! Друзі, наші воїни, наші захисники, що на Бахмутському напрямку, потребують допомоги! Просимо всіх небайдужих долучитися до збору на DJI MAVIC 3, щоб у наших хлопців були завжди очі в небі. Один такий дрон коштує 120000грн. Чим більше ми зберемо, тим більше буде уражено ворогів. Щодня гинуть наші військові, цивільні, наші друзі та близькі, тож давайте всі разом допоможемо бійцям, збережімо життя наших хлопців», – написали на сторінці гурту у соцмережі Фейсбук.

Щоб війна скінчилась, зло щоб пропало і спокій настав у нашій державі – це все, про що мріють і просять в Бога діти.

Все буде Україна!