Тернопільські філателісти отримали медалі на міжнародних виставках

Команда філателістів із Тернополя, до якої увійшли к.е.н. Михайло Тимошик, студентка Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Ольга Повстюк та д.і.н. Микола Москалюк, здобула медалі на міжнародних філателістичних виставках у Ліберці (Liberec 2025) та Жоржелці (Zgorzelec 25).

Про це повідомив Михайло Тимошик. Нагороди вручені за їхню колективну монографію “Тернопільщина у філателії”.

Виставки зібрали провідних філателістів Європи та світу, ставши платформою для обміну досвідом між творчими людьми й професіоналами. Це визнання стало результатом наполегливої роботи команди й надихає на нові досягнення.

Михайло Тимошик висловив щиру подяку організаторам, партнерам та всім, хто підтримував команду на цьому шляху.