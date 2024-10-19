Тернопільські боксери – золоті та срібні призери кубку України

У м. Рівне завершився Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок. Цьогоріч в змаганнях взяли участь 186 найкращих боксерів із усіх куточків України (з них 124 чоловіків та 62 жінок).

Приємно повідомити, що й тернопільські спортсмени здобули нагороди Кубку.

Так у вазі до 57 кілограмів у фінальному бою Каріна Вовк перемогла Христину Ющук із Сумів, а у важкій ваговій категорії до 81 кілограмів Каріне Айрапетян здолала Ангеліну Савенюк з Київщини.

Обох спортсменок тренує Руслан Фірман.

Також 20-річний боксер з Тернополя Ярослав Шнуровський посів друге місце. У першому бою Ярослав переміг харківʼянина Сергія Вілкулова. А другому поєдинку Шнуровський декласував Захара Ставратія з Кропивницького. У фіналі на нашого боксера очікував більш досвідченіший Павло Мічковський з Києва. У важкому бою Ярослав Шнуровський поступився і здобув срібну нагороду.

Як розповів тренер та батько Ярослава Володимир Шнуровський, це перші змагання його підопічного на дорослому рівні. Друге місце дасть змогу тернополянину потрапити до складу збірної України.