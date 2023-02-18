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Головна / Війна з рф / Тернопільські бійці 44-ї артилерійської бригади показали як нищать ворогів (ВІДЕО)
18.02.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Події
“Звільняємо Україну”, – так підписали відео своєї роботи наші захисники.
Теги: Тернопільська область, події, 44 окрема артилерійська бригада
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