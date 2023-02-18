18.02.2023 22:53

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Тернопільські бійці 44-ї артилерійської бригади показали як нищать ворогів (ВІДЕО)

18.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Події

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Тернопільські військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали, як нищать окупантів.

“Звільняємо Україну”, – так підписали відео своєї роботи наші захисники.

 

Теги: Тернопільська область, події, 44 окрема артилерійська бригада

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