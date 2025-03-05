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Тернопільські біатлоністи вибороли золото, срібло й бронзу на чемпіонаті України

05.03.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Теми

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Команда Тернопільської обласної ДЮСШ з біатлону у чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР у групі мололодші здобула повний комплект нагород.

У перший день змагань, 26 лютого у спринті 6 км (молодші юнаки) Андрій Сидяга (2010 р. н.) і Максим Ткачик (2010 р. н.) здобули відповідно друге і третє місце. Також цього ж дня у спринті 5 км (молодші дівчата) 3-є місце здобула Вікторія Цвях (2011 р. н.).

А вже 28 лютого у змішаній естафеті 4х5 км у групі молодші – спортсмени ТО ДЮСШ з біатлону (Анастасія Змарко – без хиб, 4-й результат; Анастасія Доценко – без хиб, 2-й; Андрій Сидяга – 2 хиби, 2-й; Максим Ткачик – 2 хиби, 1-й) продемонструвавши час 1 год.3:23,3 здобули 1-е місце, випередивши найближчих суперників з Київщина на 3 хвилини 25,3 секунди.

Вітаємо юних біатлоністів із вагомими здобутками!

 

Автор: В. К.

Теги: біатлон, чемпіонат України з біатлону

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