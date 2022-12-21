Тернопільські біатлоністи після Кубка світу вирушили на чемпіонат України

На третьому етапі з біатлону, який відбувся (15–18 грудня) у французькому Ансі та став останньою офіційною міжнародною гонкою 2022 року, чоловіча та жіноча збірні України не здобули нагород.

У чоловічому спринті тенополянин Віталій Мандзин допустив два промахи та фінішував 78, але все-таки прогрес, порівняно з 89-м місцем тиждень тому. Для наймолодшого члена команди Кубка світу Віталія Мандзина це була друга гонка серед грандів біатлону. Як розповів спортсмен, участь у таких змагання для нього – це досвід, але щоби на рівних конкурувати із топ біатлоністами, то він ще «не дотягує, ще дуже багато треба працювати». Нарешті здолали проблеми зі стрільбою у спринті лідери української команди Артем Прима та Атон Дудчено, відповідно, показали 18 і 28 результати.

У жіночому спринті тернополянки Олена Білосюк та Анастасія Меркушина, не схибивши жодного разу, фінішували на 29 (найкращий результат серед українок) та 57 позиціях.

У чоловічій гонці переслідування найкращий результат – в українській команді показав Артем Прима. Стартувавши 18-м, наш спортсмен у підсумку фінішував десятим.

У жіночій гонці переслідування Анастасія Меркушина знову не схибила у стрільбі та фінішувала 36-ю (найкращий результат серед українок), Олена Білосюк тричі схибила та фінішувала 55-ю.

Із завершенням етапів Кубка світу не завершується змагальна програма для провідних біатлоністів України. Цього року у стартах чемпіонату України, що відбудеться у с. Яворів Львівської області, планується участь усіх найсильніших наших спортсменів, і саме за результатами турніру буде остаточно сформовано команду для участі у січневих етапах Кубка світу та Кубка IBU.

Пропонуємо вашій увазі Календар чемпіонату України: 22 грудня – спринти (чоловіки, жінки); 23 грудня – гонки переслідування (чоловіки, жінки); 25 грудня – змішана естафета 4*6 км; 26 грудня – естафети (чоловіки, жінки).